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Япония заплатит людям за переезд в район Фукусимы

Мир

Власти Японии намерены вернуть жизнь в районы, прилегающие к поврежденной в 2011 году атомной электростанции "Фукусима-1".

Япония заплатит людям за переезд в район Фукусимы

Правительство выплатит до 2 миллионов иен ($19 300) семьям, которые переедут туда на ПМЖ.

Об этом сообщает портал asahi. com.

В рамках программы, которая начнется в 2021 финансовом году, Агентство реконструкции предоставит дополнительную сумму в размере до 4 миллионов иен тем, кто откроет новые предприятия в 12 городах, поселках и деревнях, откуда жителям было приказано эвакуироваться после аварии на АЭС.

Агентство выделит до 1,2 млн иен семьям, которые переедут в 12 районов из других частей префектуры Фукусима, и до 2 млн иен — семьям из других префектур.

  • Цель — в течение 2021 года в эти районы должно переехать 300 человек.

Агентство также предоставит субсидии префектуре Фукусиме и местным муниципалитетам для содействия развитию их городов и привлечения большего числа людей к переселению в целевые районы. Оно ожидает, что для реализации программы на 2021 финансовый год потребуется 5 млрд иен.

Напомним, жители 12 муниципалитетов тогда покинули свои дома.

17 декабря министр реконструкции Кацуэй Хирасава заявил, что его ведомство сосредоточено на восстановлении этих районов, поскольку только около 20% жителей уже вернулись туда.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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