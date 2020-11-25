В Японии одобрили запуск реакторов АЭС возрастом более 40 лет

Два реактора АЭТ "Такахама" в скором времени могут снова заработать: на это дали разрешение в городском совете города. Реакторы, о которых идёт речь, были построены более 40 лет назад.

Решение властей города весьма интересно: дело в том, что для подобных объектов, построенных 40 и более лет назад, введены очень жёсткие требования к безопасности. Если их запуск согласован, то максимальный срок службы увеличивается до 60 лет, таким образом, оставляя менее 20 лет на эксплуатацию.

Как передаёт агентство Kyodo, перезапуск пока намечен на 2021 год, возможно, он состоится позднее. Если всё пройдет так, как наметили власти, то перезапуск реакторов станет первым подобным случаем после аварии на "Фукусиме-1".

Проблема для властей страны весьма актуальная: ранее на атомные станции приходилось примерно 30% энергии в общем "балансе", но после аварии на "Фукусиме-1" руководство страны остановило все станции, кроме одной: лишь на "Гэнкае" работает один реактор. Возможно, "Такахама" — "первая ласточка" в возвращении властей к привычной политике энергоснабжения.