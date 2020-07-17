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Эксперт: Японии удалось справиться с последствиями аварии на "Фукусиме"

Мир » Азия

Международная группа ученых, изучавшая последствия аварии на АЭС "Фукусима-1"в Японии, которая произошла в 2011 году, выяснила, что частицы радиоактивного плутония из разрушенных реакторов атомной станции до сих пор присутствуют в окружающей среде по всей территории страны. Ситуацию прокомментировал руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

"В Японии сейчас опасна не радиация, а коронавирус — вот это сейчас самая главная опасность. Вроде бы Япония справилась с эпидемией лучше всех и 25 мая в стране уже отменили режим чрезвычайной ситуации, но сейчас в Токио опять растет число зараженных.

Что касается радиации, то для обычных японцев никакой опасности нет. Но там были, конечно, серьезные проблемы с последствиями этой аварии, потому что действительно произошло сильное заражение местности, были заражены воды к району северо-востока, к которому примыкает Япония. Но Японии удалось со всем этим справиться. Единственное, что там все время зараженная вода накапливается на станции, и власти не знают, что с ней делать. Были разговоры о том, что будут сливать в океан, но это, конечно, вызовет большую настороженность у соседних стран.

Кроме того, у японцев есть проблема, связанная с тем, что в некоторых странах — Китае, Южной Корее — запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции из этих регионов.

В целом сейчас нет такого, чтобы кто-то бил тревогу из-а последствия аварий на АЭС "Фукусима-1", — заключил эксперт.

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