Жизнь после Brexit: чем обернётся "развод" Британии и ЕС

Несмотря на продолжающиеся переговоры и намёки ЕС, в Лондоне, похоже, всё меньше верят в шанс на договорённости. По данным журналистов JapanToday, Борис Джонсон сообщил о готовности к работе с ЕС на условиях, как у Австралии.

Речь идёт о работе в формате ВТО, что для бизнеса будет менее выгодно. Однако нежелание ЕС и Лондона идти на взаимные уступки "тормозит" переговоры, а крайний срок, до которого нужно согласовать бумаги, первое января 2021 года.

Если стороны не договорятся, стоит ли ждать больших проблем в политике, торговле? Что в целом знаменует "развод" ЕС и Великобритании? Рассказывает руководитель центра Британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Только для сайта "Правда. Ру".

"Вероятнее всего, стороны перейдут на ВТО"

Эксперт рассказывает: ни Евросоюз, ни Британия не хотят идти на уступки. Это объяснимо: речь идёт о тех вопросах, в которых стороны не могут уступить, и о принципах.

"Британия выходила из ЕС, вела кампанию перед референдумом 2016 года под лозунгом "вернём контроль за нашими границами, за нашими законами и над нашими деньгами". Поэтому она уступить не может, она изначально заняла такую позицию, которая исключает компромисс", — отмечает Ананьева.

Евросоюз, продолжает эксперт, также не хочет уступать. И для него тоже речь идёт о принципах: как он пустит на свой единый рынок или в Таможенный союз страну, которая не входит в ЕС? И о каких "преференциях" можно говорить?

"Вероятнее всего, стороны перейдут на ВТО. А позже начнут договариваться предметно. Посмотрим. Все предприниматели ждут, что начнутся очереди из фур на границе, будет таможенный контроль и, соответственно, больше бюрократии. Ничего хорошего ждать не приходится", — уточняет Ананьева.

Какие проблемы вызовет "развод"

В целом "развод" Британии и ЕС приведёт к следующему: стороны неизбежно станут конкурентами. Многое будет зависеть от отношений с США, для которых торговля между странами показывает весьма солидные цифры.

"Для Британии, конечно, будут сложности: ещё президент Обама накануне референдума 2016 года приезжал в Британию и говорил, что если Британия выйдет из ЕС, то тогда Вашингтон отправит и Лондон в конец очереди на заключение в торговой сделке. Потому что Соединённым Штатам важно было иметь Британию в составе ЕС, чтобы проводить свои интересы", — напоминает Ананьева.

Стоит вспомнить слова Шарля де Голля: "Британия — это троянский конь Соединённых Штатов в Европе". А теперь, отмечает эксперт, получается так, что Трамп приветствовал "Брекзит", потому что предпочитал иметь дело с отдельными странами, а не с блоками. Поэтому он не любил международные организации в принципе.

"Теперь возвращается администрация Демократической партии, Джо Байден был вице-президентом. То есть будет попытка вернуть ту же самую политику, что была при Обаме. Байден уже говорил, что он хотел бы, чтобы Британия заключила полноценную сделку с Европейским Союзом", — резюмирует Ананьева.

К тому же, напоминает эксперт, когда речь идёт о Европейском союзе, то нужно иметь в виду не только торговлю, но и сотрудничество в области безопасности.

"То есть Британия не будет иметь доступ к базе данных Евросоюза. Британия не будет уже участвовать в сотрудничестве полицейских сил. Поэтому возникнет, конечно, много проблем", — подводит итоги Ананьева.

Специально для сайта "Правда. Ру".