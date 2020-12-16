"Развод по-британски": договорятся ли ЕС и Лондон о сделке по Brexit

Несмотря на продолжающиеся переговоры и намёки ЕС, в Лондоне, похоже, всё меньше верят в шанс на договорённости. По данным журналистов JapanToday, Борис Джонсон сообщил о готовности к работе с ЕС "на условиях, как у Австралии".

Речь идёт о работе в формате ВТО, что для бизнеса будет менее выгодно. Однако нежелание ЕС и Лондона идти на взаимные уступки "тормозит" переговоры, а крайний срок, до которого нужно согласовать бумаги — первое января 2021 года.

Речь, напомним, идёт о торговых операциях на сумму примерно в триллион долларов.

"Джонсон вновь подчеркнул желание достичь соглашения о свободной торговле, но не любой ценой, и повторил, что любое соглашение должно уважать независимость и суверенитет Великобритании. Он ясно дал понять, что неспособность достичь соглашения и завершение переходного периода на условиях Австралии остается наиболее вероятным исходом, но твёрдо намерен продолжить переговоры по остающимся разногласиям", — приводят данные в JapanToday.

Представители ЕС отмечают, что шансы договориться ещё есть, но "следующие несколько дней будут наиболее критичны для переговоров". И некий "медленный прогресс", о котором рассказал министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни, даёт надежду: а вдруг всё-таки договорятся?