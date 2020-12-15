Турция: мы непременно ответим США на их новые санкции

Турция назвала "серьёзной ошибкой" санкции, введённые США в связи с покупкой российских систем противоракетной обороны С-400.

В распространённом заявлении Анкары говорится, что "по мере необходимости" будут приняты ответные меры:

"Мы со своей стороны неоднократно призывали Вашингтон решить этот — равно как и другие споры — вопрос путем диалога. Но Вашингтон неоднократно отклонял предложение о создании совместной рабочей группы", — написано в документе.

МИД Турции назвал американские санкции "необъяснимыми " и "несправедливыми", подчеркнув, что это решение "нанесёт ущерб двусторонним связям".

Напомним, ранее "Правда.Ру" уже рассказывала о пакете санкций, введённом США против турецкого президента и чиновников оборонного развития. Подробнее об этом — здесь.