Чтоб другим неповадно было: Штаты ввели санкции против Эрдогана

Власти США ввели санкции в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана, директора агентства оборонной промышленности страны Исмаила Демира и трех его сотрудников.

Как сообщили в Госдепартаменте США, ограничения были введены за "сознательное участие Анкары в значимой сделке с российским консорциумом Рособоронэкспорт, ведущей организацией по экспорту вооружений России, путем приобретения ракетных комплексов класса земля-воздух С-400".

В этом контексте они указали, что США давали Турции разъяснения "на самом высоком уровне и неоднократно, что их покупка систем S-400 поставит под угрозу безопасность военных технологий и персонала США и обеспечит существенное финансирование оборонного сектора России, а также доступ России к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности".

В офисе Майка Помпео утверждают, что Анкара "решила продолжить приобретение и испытания S-400, несмотря на наличие альтернативных, совместимых систем НАТО для удовлетворения своих оборонных требований".

Санкции Министерства финансов предусматривают запрет на выдачу в США каких-либо экспортных лицензий президенту, оборонной промышленности, а также замораживание активов Демира и трех других сотрудников.

Что говорят в Турции

МИД Турции заявил, что отвергает и осуждает односторонние санкции США со стороны МИД Турции.

"Турция не будет воздерживаться от мер, которые сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности", — заявили в Министерстве.

Лавров уже высказался

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассматриваемые санкции являются

"очередным проявлением высокомерного отношения к международному праву, проявлением незаконных принудительных односторонних мер со стороны США".

По его мнению, этот шаг "не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника разделения труда, в частности в сфере военно-технического сотрудничества".