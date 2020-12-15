Чтоб другим неповадно было: Штаты ввели санкции против Эрдогана

Власти США ввели санкции в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана, директора агентства оборонной промышленности страны Исмаила Демира и трех его сотрудников.
Как сообщили в Госдепартаменте США, ограничения были введены за "сознательное участие Анкары в значимой сделке с российским консорциумом Рособоронэкспорт, ведущей организацией по экспорту вооружений России, путем приобретения ракетных комплексов класса земля-воздух С-400".
В этом контексте они указали, что США давали Турции разъяснения "на самом высоком уровне и неоднократно, что их покупка систем S-400 поставит под угрозу безопасность военных технологий и персонала США и обеспечит существенное финансирование оборонного сектора России, а также доступ России к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности".
В офисе Майка Помпео утверждают, что Анкара "решила продолжить приобретение и испытания S-400, несмотря на наличие альтернативных, совместимых систем НАТО для удовлетворения своих оборонных требований".
Санкции Министерства финансов предусматривают запрет на выдачу в США каких-либо экспортных лицензий президенту, оборонной промышленности, а также замораживание активов Демира и трех других сотрудников.
МИД Турции заявил, что отвергает и осуждает односторонние санкции США со стороны МИД Турции.
"Турция не будет воздерживаться от мер, которые сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности", — заявили в Министерстве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассматриваемые санкции являются
"очередным проявлением высокомерного отношения к международному праву, проявлением незаконных принудительных односторонних мер со стороны США".
По его мнению, этот шаг "не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника разделения труда, в частности в сфере военно-технического сотрудничества".
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