После того как 18 штатов, возглавляемых республиканцами, поддержали Техас в иске, направленном в Верховный суд США, оспаривающем процедуры президентских выборов в четырех штатах, 22 юрисдикции, возглавляемые демократами, встали на сторону ответчиков, а социальные сети загудели о Второй Гражданской войне в США.
В четверг, как сообщает RT, в Верховном суде США произошел шквал активности:
В то время как четыре штата представили свои ответы к установленному судом крайнему сроку — 3 часа дня (по Гринвичу) в четверг, возглавляемые демократами юрисдикции мобилизовали юридические войска для своей защиты.
Так, например, демократ Амичи утверждает, что "государственные суды и местные субъекты должны иметь возможность толковать и применять закон "О выборах Штатов", поскольку штаты нуждаются в суверенной способности безопасно и надежно принимать избирателей в свете чрезвычайных ситуаций, таких как COVID-19."
Ни для кого не удивительно, что разгневанные демократы в Twitter осуждали истцов за то, что они хотят "отменить" выборы и разжечь следующую "гражданскую войну".
Поскольку Аризона подала отдельный отчет amicus в поддержку Техаса позже других, в течение большей части дня основные американские СМИ говорили о "17 штатах", вовлеченных в спор.
До сих пор только адвокаты вели эту "войну".
Как бы то ни было, страна сегодня выглядит такой же разделенной, как и в 1861-65 годах, когда одиннадцать штатов пытались отделиться из-за выборов Авраама Линкольна.
По состоянию на четверг только шесть штатов США официально не приняли участия в споре:
Техас попросил Верховный суд ускорить разбирательство и рассмотреть дело уже 11 декабря.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.