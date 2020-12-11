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44 штата США вступили в противоборство в Верховном суде

Мир

После того как 18 штатов, возглавляемых республиканцами, поддержали Техас в иске, направленном в Верховный суд США, оспаривающем процедуры президентских выборов в четырех штатах, 22 юрисдикции, возглавляемые демократами, встали на сторону ответчиков, а социальные сети загудели о Второй Гражданской войне в США.

44 штата США вступили в противоборство в Верховном суде

В четверг, как сообщает RT, в Верховном суде США произошел шквал активности:

  • Мичиган, Джорджия, Пенсильвания и Висконсин ответили на жалобу Техаса,
  • Огайо подал "озадачивающий бриф", якобы не поддерживающий ни одну из сторон,
  • ряд законодателей также стремились присоединиться к делу, и все это до того, как возглавляемые демократами юрисдикции подали свой собственный amici curiae ("дружественный" бриф),
  • 106 республиканских законодателей поддержали иск прокурора Техаса.

На чём настаивают демократы

В то время как четыре штата представили свои ответы к установленному судом крайнему сроку — 3 часа дня (по Гринвичу) в четверг, возглавляемые демократами юрисдикции мобилизовали юридические войска для своей защиты.

Так, например, демократ Амичи утверждает, что "государственные суды и местные субъекты должны иметь возможность толковать и применять закон "О выборах Штатов", поскольку штаты нуждаются в суверенной способности безопасно и надежно принимать избирателей в свете чрезвычайных ситуаций, таких как COVID-19."

Ни для кого не удивительно, что разгневанные демократы в Twitter осуждали истцов за то, что они хотят "отменить" выборы и разжечь следующую "гражданскую войну".

Историческая параллель

Поскольку Аризона подала отдельный отчет amicus в поддержку Техаса позже других, в течение большей части дня основные американские СМИ говорили о "17 штатах", вовлеченных в спор. 

До сих пор только адвокаты вели эту "войну".

Как бы то ни было, страна сегодня выглядит такой же разделенной, как и в 1861-65 годах, когда одиннадцать штатов пытались отделиться из-за выборов Авраама Линкольна.

По состоянию на четверг только шесть штатов США официально не приняли участия в споре:

  • Аляска, Айдахо, Индиана, Кентукки, Нью-Гэмпшир и Вайоминг.

Техас попросил Верховный суд ускорить разбирательство и рассмотреть дело уже 11 декабря.

Автор: Ольга Лебедева
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