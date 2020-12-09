Иск в Верховный суд США о нарушениях на выборах поддержали 17 штатов

17 американских штатов официально поддержали жалобу Техаса в Верховный суд США, утверждая, что четыре штата, которые сертифицировали президентские выборы для демократа Джо Байдена, нарушили Конституцию США.

Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт возглавил группу своих коллег из Алабамы, Арканзаса, Флориды, Индианы, Канзаса, Луизианы, Миссисипи, Монтаны, Небраски, Северной Дакоты, Оклахомы, Южной Каролины, Южной Дакоты, Теннесси, Юты и Западной Вирджинии, подав в среду в Верховный суд США заявление о нарушениях, которые, как написано в 30-страничном документе

"угрожают свободе не только собственных граждан в Джорджии, Мичигане, Пенсильваниии Висконсине, но и каждого гражданина Соединенных Штатов, которая бросает законного голосования на этих выборах."

В жалобе Пакстона не говорится о мошенничестве при подсчёте голосов избирателей как таковом, но указывается, что во всех четырех штатах имели место "нарушения при голосовании", неправильные "поправки к должным образом принятым избирательным законам Штатов" и даже потенциальное подавление голосования республиканцев, "законное или незаконное".

"Эти недостатки в совокупности препятствуют знанию того, кто законно выиграл выборы 2020 года, и угрожают затуманить все будущие выборы", — говорится в иске Техаса, с которого, собственно, всё и началось.

Верховный суд США включил иск в список дел, но пока не принял решения о его рассмотрении.

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