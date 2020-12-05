Протестующие в Ереване движутся к резиденции Пашиняна

Группа протестующих в армянской столице движется к резиденции премьера Никола Пашиняна. Они требуют от политика уйти в отставку после заключения договора о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

"Мы передадим требование об отставке непосредственно у его правительственной резиденции, чтобы он услышал, понял, что родина хочет его скорейшего ухода", — отметил представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Напомним, договор о прекращении войны в Нагорном Карабахе был подписан 10 ноября при содействии президента России Владимира Путина. Согласно документу часть региона отходит Азербайджану.