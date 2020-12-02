Преследуемым властями белорусам бесплатно выдадут визы Литвы

Неожиданные и приятные новости из Литвы. Власти страны согласны с отменой консульского сбора за визу для въезжающих в страну белорусов, которых преследуют власти.

По данным СМИ, решение было принято в ходе заседания кабинета министров страны. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отметил: обычно консульский сбор оплачивают неправительственные организации, помогающие белорусам адаптироваться.

"Считаем это нецелесообразным и предлагаем сбор отменить", — отметил он, получив поддержку правительства.

Напомним, всего в Литву с начала кризиса, связанного с "выборами Лукашенко", приехали 674 белоруса. По особому ходатайству преследуемые также могут получить особое право въезда: "с гуманитарными политическими целями".

Политический кризис в Белоруссии между тем продолжается: Александр Лукашенко снова обвиняет всех вокруг в "раскачивании" обстановки.