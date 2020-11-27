Пандемия коронавируса может "заморозить" активность грузинской оппозиции.

Как передаёт агентство "ИнтерпрессНьюс", руководители некоторых оппозиционных партий не хотят рисковать здоровьем соратников и готовы отменять митинги, шествия и манифестации.

Выступая для СМИ, сопредседатель партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе отметил: 20 декабря планировалось собрать очередную большую акцию, посвящённую заседанию "незаконного парламента". Но из-за коронавируса её могут отменить.

"Мы должны учитывать эту сложнейшую ситуацию и, следовательно, не должны добавлять дополнительные факторы к и так таящей в себе угрозу для сограждан обстановке.

Поэтому это отразится на планах оппозиции, касающихся манифестаций и митингов, и с большой вероятностью они проводиться не будут", — высказался Джапаридзе.