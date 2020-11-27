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Вакцина AstraZeneca будет исследоваться повторно

Мир

Британская биофармацевтическая компания AstraZeneca проведет дополнительный глобальный тест для оценки эффективности своей вакцины против covid-19.

Вакцина AstraZeneca будет исследоваться повторно

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании.

Новость появилась на фоне опасений научного сообщества и правительственных регуляторов по поводу эффективности и безопасности препарата. Сомнения возникли после публикации результатов своих испытаний компанией.

Из заявления следовало, что испытания включали два режима дозирования вакцины:

  • в одном 2741 участник получал половину дозы вакцины, а затем, через месяц, вторую половину;
  • во второй группе 8 895 участников получили полную дозу, а через месяц — ещё одну.

По результатам испытаний,

  • группа, получившая среднюю дозу, первоначально достигла 90% защиты от covid-19,
  • группа, получившая две полные дозы, была защищена только на 62 %.

Вскоре после этого компания признала, что этот режим с низкой дозой, хотя и закончился с лучшими результатами, был ошибочным.

"Теперь, когда мы нашли то, что кажется лучшей эффективностью, мы должны подтвердить это, поэтому нам нужно провести дополнительное исследование", — заявил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сориот в своем первом интервью с момента публикации данных.

По его словам, будет еще одно "международное исследование, но это может быть быстрее, потому что мы знаем, что эффективность высока, поэтому нам нужно меньшее количество пациентов".

Сориот подчеркнул, что он не ожидал, что дальнейшее тестирование задержит одобрение регулирующих органов в Великобритании и Европейском Союзе.

"Одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США может занять больше времени, потому что регулятор вряд ли одобрит вакцину на основе исследований, проведенных в других местах, особенно с учетом вопросов о результатах", — добавил он.

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Автор: Ольга Лебедева
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