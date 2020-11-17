Необычное сравнение придумал премьер-министр Словакии Игор Матович: политик сумел соотнести коронавирус и коммунистов. Как оказалось, в обоих случаях для страны имела место "угроза пришельцев".
Блеснуть оригинальностью Матович решил после работы на заседании Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций.
"С коронавирусом нужно бороться, как когда-то с коммунистами. Это тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать. Сейчас у нас здесь пришелец коронавирус", — высказался политик.
Напомним, что нелюбовь к коммунизму в Словакии принимает все более курьёзные формы: в ноябре 2020 года в стране издали закон, согласно которому Коммунистическая партия Чехословакии пополнила перечень преступных организаций.
Такие действия, уверены эксперты, — попытка "забыть прошлое" и построить карьеры на критике советского наследия.
По материалам сайта regnum.ru.
Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.