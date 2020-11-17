Премьер Словакии сравнил коронавирус с коммунистами

Необычное сравнение придумал премьер-министр Словакии Игор Матович: политик сумел соотнести коронавирус и коммунистов. Как оказалось, в обоих случаях для страны имела место "угроза пришельцев".

Блеснуть оригинальностью Матович решил после работы на заседании Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций.

"С коронавирусом нужно бороться, как когда-то с коммунистами. Это тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать. Сейчас у нас здесь пришелец коронавирус", — высказался политик.

Напомним, что нелюбовь к коммунизму в Словакии принимает все более курьёзные формы: в ноябре 2020 года в стране издали закон, согласно которому Коммунистическая партия Чехословакии пополнила перечень преступных организаций.

Такие действия, уверены эксперты, — попытка "забыть прошлое" и построить карьеры на критике советского наследия.

По материалам сайта regnum.ru.