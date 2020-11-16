Пашинян назвал "точку невозврата" переговоров по Карабаху

Переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном по ситуации в Нагорном Карабахе пересёк "точку невозврата" ещё в мае 2018 году.

Об этом рассказал армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, переговоры зашли в тупик, поскольку начал обсуждаться вопрос об "обмене территорий на ничего".