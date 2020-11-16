Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом.
Примечательно, что политик уже переболел недугом весной. Он был одним из первых политических лидеров, перенёсших COVID-19.
"У меня нет никаких симптомов, но я следую правилам и буду работать из резиденции Даунинг-стрит 10, поскольку я продолжаю руководить ответом правительства на пандемию", — отметил Джонсон.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.