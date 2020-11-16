Борис Джонсон снова самоизолировался

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом.

Примечательно, что политик уже переболел недугом весной. Он был одним из первых политических лидеров, перенёсших COVID-19.