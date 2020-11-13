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Пелоси обвинила республиканцев в отравлении демократии

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинили республиканцев, не признающих, что Джо Байден выиграл президентскую гонку, в "отравлении демократии".

Пелоси обвинила республиканцев в отравлении демократии

Резкие слова в адрес республиканцев, отказывающихся признать победу Байдена, в то время как президент Дональд Трамп обвиняет оппонентов в мошенничестве с избирателями и ждет результатов многочисленных судебных процессов, прозвучали во время ежедневного брифинга.

"Выборы закончились. Президент Трамп проиграл. Джо Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов", — сказал Шумер журналистам.

И обвинил республиканцев в Конгрессе в "распространении теорий заговора, отрицании реальности и отравлении колодца нашей демократии."

Отвечая на обвинения в мошенничестве с избирателями, Шумер сказал, что у республиканцев нет доказательств, подтверждающих их претензии.

Сенатор утверждает, что республиканцы ставят под сомнение выборы "исключительно по причине страха перед Дональдом Трампом".

Нэнси Пелоси, в свою очередь, обвинила сторонников президента в том, что они не уважают "волю народа" и участвуют в "абсурдном цирке прямо сейчас, отказываясь принять реальность".

"Как будто дом горит, — сказала она, — и они отказываются поливать его водой."

К слову, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл также отказался признать победителя в гонке и заявил в Сенате, что президент Трамп "на 100 % в пределах своих прав" принимать юридические меры в штатах, где, по его мнению, имело место мошенничество.

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