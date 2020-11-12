Не за Байдена, а против Трампа: как на самом деле голосовали американцы

Интересные данные предоставили по итогам выборов в США эксперты компании Rasmussen Perorts (известна работой в сфере опросов общественного мнения). Оказывается, многие люди, отдавшие голос, делали это по весьма оригинальной методике.

По данным экспертов Rasmussen Perorts, из всех опрошенных ими людей 45% голосовали за Трампа. Однако в этой группе целых 8% сообщили, что отдали свой голос Трампу, желая проголосовать "против Байдена".

Не менее интересная картина в стане сторонников Байдена. За него, согласно опросам, отдали голос 49% американцев. Из этой группы целых 29% признались, что хотели проголосовать против Трампа, а 15% вообще не смогли ответить на вопрос, почему же отдали голос Байдену.

"Также 28% избирателей не уверены, что голоса будут правильно записаны и подсчитаны по штату, уверенных в точности — 47%", — сообщают эксперты Rasmussen Perorts.

Такой опрос — повод серьёзно задуматься: возможно, Трамп оказался не так уж и неправ, обвинив избирательные комиссии в "махинациях" с голосами…