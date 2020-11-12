Саботаж Трампа: у Байдена отобрали письма и не пускают к телефону

Дональд Трамп продолжает бороться за власть в США и мешать Джо Байдену "вкатываться" в президентскую работу. Помимо судебных исков, Трамп пользуется и своим пока ещё не истёкшим президентством: СМИ стало известно, что письма в адрес Байдена от мировых лидеров "блокированы".

По данным компании CNN, Байден не смог ознакомиться с некоторыми посланиями иностранных лидеров, потому что администрация Трампа контролирует Госдеп. В ведомстве, отметили журналисты CNN, уже более десяти непрочитанных писем в адрес Байдена.

Более того, оказалось, что Госдеп ещё и не дает Байдену проводить телефонные переговоры, пишут в The Washington Post. Дело в том, что места их проведения — режимные объекты, и доступа у демократов к ним тоже пока нет. В команде Байдена уже заявили, что пойдут в суд.

"Мы предпочли бы получить доступ к ресурсам Госдепартамента для установления контактов с представителями иностранных властей", — отметили в команде Байдена.

По материалам сайта tass. ru.