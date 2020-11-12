МАГАТЭ: Иран в 12 раз превысил нормы,допустимые ядерной сделкой

Иран накопил запасы низкообогащенного урана, которые в 12 раз превышают допустимые в рамках ядерной сделки 2015 года.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Опубликованный МАГАТЭ доклад содержит предположение, что общее количество обогащенного урана, находящегося во владении Ирана, составляет более 2,4 тонны.

Это количество примерно в 12 раз превышает лимит в 202,8 килограмма, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), подписанным между Ираном и Россией, Китаем, Францией, Германией, Великобританией и ЕС, также известным как иранская ядерная сделка.

США вышли из нее в 2018 году.

В докладе МАГАТЭ также говорится, что Исламская Республика обогащает уран до чистоты до 4,5%, тогда как рамках сделки согласовано 3,67%.

К слову, это нарушение не произошло в одночасье: МАГАТЭ сообщило о превышении Ираном согласованного предела запасов обогащенного урана по меньшей мере с марта.

Напомним:,

Тегеран ранее объявил о нескольких этапах сокращения своих обязательств по сделке в ответ на односторонний выход США из соглашения.

Затем Вашингтон вновь ввел экономические санкции против Исламской Республики, ранее отмененные в рамках этой сделки, а также ввел новые ограничительные меры, направленные, в частности, против нефтяного сектора Ирана.

В своем докладе МАГАТЭ отмечает, что иранские власти по-прежнему предоставляют инспекторам агентства полный доступ к его ядерным объектам и информируют о развитии своей ядерной программы.

Так недавно Иран проинформировал МАГАТЭ об установке трех каскадов современных центрифуг для обогащения урана на подземном объекте под ядерным объектом в Натанзе. Согласно отчету, первый каскад уже установлен.

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