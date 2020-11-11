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Иран готов использовать любую возможность избавиться от санкций США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран будет работать над тем, чтобы использовать любую "благоприятную возможность" для отмены санкций, введенных США против Ирана, намекая на то, что такой повод может возникнуть при администрации Байдена.

Иран готов использовать любую возможность избавиться от санкций США

"Наша цель — снять давление санкций с плеч нашего народа, — заявил Роухани на заседании Кабинета министров. — Где бы ни представилась такая благоприятная возможность, мы будем действовать в соответствии со своими обязанностями. Никто не должен упускать ни одной возможности."

Заявление прозвучало после того, как демократ Джо Байден заявил о победе над Дональдом Трампом на президентских выборах в США. Во время своего пребывания на этом посту Трамп стремился изолировать Иран и даже вывел Вашингтон из иранской ядерной сделки в 2018 году, вновь наложив ряд санкций на Тегеран. Байден, напротив, заявляет о намерении предложить Ирану "надежный путь назад к дипломатии"."

Впрочем, Роухани подчеркнул, что политика его администрации основана на предположении, что Трамп останется на своем посту и американские санкции останутся неизменными, но добавил, что, возможно, Вашингтон может "выбрать новый путь" в этом вопросе.

Кстати, президент Ирана уже 8 ноября призвал Байдена "компенсировать прошлые ошибки " и вернуть США к ядерному соглашению 2015 года.

Теперь он повторил этот призыв, заявив, что Иран готов к переговорам с США:

"Мы должны сделать все, чтобы вернуть нашу страну и народы в период между 2016 и 2017 годами, после ядерной сделки и снятия санкций, когда Иран переживал экономический рост."

Роухани также призвал сторонников жесткой линии в Иране не препятствовать его политике. Но Тегеран также ожидает, что Трамп осложнит любые усилия Байдена вернуться к ядерной сделке посредством "саботажа", по словам советника Роухани Диако Хоссейни:

"Мы должны быть сдержанны до тех пор, пока новое правительство США не вступит в должность в январе, и не позволять себя провоцировать", — подчеркнул Хоссейни.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил на прошлой неделе, что результаты выборов в США не изменят политику Тегерана в отношении Вашингтона.

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