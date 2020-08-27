Иран пустит инспекторов МАГАТЭ на свои бывшие ядерные объекты

Иран согласился предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к двум бывшим ядерным объектам.

Как отмечается, соответствующая договоренность была достигнута во время визита в Тегеран генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его встречи с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

В опубликованном совместном заявлении говорится, что Иран делает это добровольно, чтобы решить нерешенные вопросы, связанные с ядерными гарантиями.

Напомним, ранее МАГАТЭ обвинял Иран в том, что он "не отвечает на его вопросы о возможных необъявленных ядерных разработках и связанной с ними деятельности", а также отказывает наблюдателям в доступе к своим законсервированным объектам.

Считается, что эта работы там велись задолго до 2015 года, когда Иран заключил сделку с мировыми державами, которая ограничила его ядерную программу.

Иран со своей стороны настаивает на том, что он никогда не стремился к ядерному оружию, но данные, ранее собранные МАГАТЭ, свидетельствуют о том, что до 2003 года он проводил "целый ряд мероприятий, имеющих отношение к разработке ядерного взрывного устройства".