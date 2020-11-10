"Нас должно собраться очень много": в Грузии не стихают протесты

Не стихают волнения в Грузии: недовольные итогам парламентских выборов люди продолжают выходить на протесты. Очередная крупная акция анонсировала на 14 ноября, её "коридор" — проспект Руставели, уточняют лидеры оппозиции.

По данным СМИ "Новости-Грузия", акция будет организована представителями партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Лидер партии, Ника Мелия, уже сделал соответствующее заявление.

"Нас должно собраться очень много на проспекте Руставели, чтобы мир ещё раз увидел, что нас море людей, а не семь тысяч, как говорят Кобахидзе и Иванишвили. Этот проспект в субботу, в 15 часов должен быть переполнен", — отметил политик.

Также Мелия сообщил, что планируется поддерживать "протестный огонь" и ежедневно выводить людей на митинги "до победного".

Напомним, что из-за беспорядков недавно случился конфуз: правоохранительные органы случайно атаковали из водомёта журналистов. К счастью, сильно те не пострадали.

По материалам сайта regnum. ru.