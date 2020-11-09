Франк Ристер: ЕС нужно уйти от клейма "второсортного партнёра США"

Победа Байдена может означать "перезагрузку" отношений США с ЕС. Но политикам Евросоюза важно понять: сейчас самый лучший момент для демонстрации своих возможностей и планов. Только заявляя о себе, можно избежать клейма "второсортного партнёра", которым в Вашингтоне ранее "пометили" ЕС.

Комментируя отношения ЕС и США, курирующий внешнюю торговлю министр-делегат при МИД Франции Франк Ристер, отметил: в ЕС ждут "обновления".

"Мы обсудим наши отношения с Соединёнными Штатами, их обновление. Европейцы должны заявить о своей коммерческой мощи, чтобы США считали нас не второсортными партнёрами, а равными себе. Нам нужно сбалансировать наши отношения с США и обеспечить полноценное взаимодействие", — высказался чиновник.

Также Ристер отметил, что надеется на прекращение "войны пошлин", которая тормозит развитие торговых отношений между ЕС и США. Под ударом, напомнил он, товары из США общей стоимостью в 4 млрд евро.

По материалам сайта finanz. ru.