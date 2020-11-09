7 ноября Джо Байден заявил о своей победе на президентских выборах в США.
И хотя официальных итогов ещё не объявлено, так как Дональд Трамп собирается продолжить борьбу, оспорив некоторые результаты в суде, лидеры некоторых стран поспешили поздравить Байдена.
Первым "засвидетельствовал почтение" премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама. выразил надежду, что Байден поможет миру справиться с "климатической чрезвычайной ситуацией".
Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он "с нетерпением ждет" работы с Байденом, а как лидер Великобритании Борис Джонсон заявил, что он готов начать сотрудничество с новой администрацией.
Это мнение было поддержано многими европейскими главами государств. Все члены экономической организации G7 направили Байдену поздравительные послания.
Впрочем, президент Путин здесь не одинок. Председатель КНР Си Цзиньпин ничего не сказал по этому поводу, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Премьер-министр Словении Янез Янса в среду объявил Трампа победителем, а затем выступил с новым заявлением, настаивая на том, что итоги выборов не должны быть "назначены", пока суды не вынесут решение по этому вопросу.
С ним солидарен президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, заявивший, что он "хотел бы дождаться завершения судебных разбирательств, прежде чем принимать явного победителя".
Даже Польша высказалась весьма осторожно: президент Анджей Дуда поздравил Байдена с "успешной президентской кампанией", добавив, что его страна ждет, кто будет официально объявлен избранным президентом коллегией выборщиков.
Глава ВОЗ поздравил Джо Байдена с победой на выборах
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.