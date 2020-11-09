Кто из лидеров стран поздравил Байдена с победой, а кто - нет

7 ноября Джо Байден заявил о своей победе на президентских выборах в США.

И хотя официальных итогов ещё не объявлено, так как Дональд Трамп собирается продолжить борьбу, оспорив некоторые результаты в суде, лидеры некоторых стран поспешили поздравить Байдена.

Первым "засвидетельствовал почтение" премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама. выразил надежду, что Байден поможет миру справиться с "климатической чрезвычайной ситуацией".

К вечеру субботы многие правительства со всего мира выступили с заявлениями, в которых признали Байдена избранным президентом.

Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он "с нетерпением ждет" работы с Байденом, а как лидер Великобритании Борис Джонсон заявил, что он готов начать сотрудничество с новой администрацией.

Это мнение было поддержано многими европейскими главами государств. Все члены экономической организации G7 направили Байдену поздравительные послания.

Среди немногих стран, хранящих молчание — Россия.

Впрочем, президент Путин здесь не одинок. Председатель КНР Си Цзиньпин ничего не сказал по этому поводу, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

А некоторые мировые лидеры даже намекнули, что они не признают победу Байдена.

Премьер-министр Словении Янез Янса в среду объявил Трампа победителем, а затем выступил с новым заявлением, настаивая на том, что итоги выборов не должны быть "назначены", пока суды не вынесут решение по этому вопросу.

С ним солидарен президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, заявивший, что он "хотел бы дождаться завершения судебных разбирательств, прежде чем принимать явного победителя".

Даже Польша высказалась весьма осторожно: президент Анджей Дуда поздравил Байдена с "успешной президентской кампанией", добавив, что его страна ждет, кто будет официально объявлен избранным президентом коллегией выборщиков.

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