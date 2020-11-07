Лукашенко не ждёт изменений в отношениях с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что он не надеется на улучшение отношений в США после проведённых в стране президентских выборов.

"Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях", — отметил белорусский лидер во время запуска Белорусской атомной электростанции.

Напомним, победитель президентских выборов в США до сих пор не определён, несмотря на то, что голосование завершилось 3 ноября.