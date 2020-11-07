Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что он не надеется на улучшение отношений в США после проведённых в стране президентских выборов.
"Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях", — отметил белорусский лидер во время запуска Белорусской атомной электростанции.
Напомним, победитель президентских выборов в США до сих пор не определён, несмотря на то, что голосование завершилось 3 ноября.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.