Байден: "Никто не сможет отнять у нас нашу демократию"

Новые заявления сделал кандидат на пост президента США Джо Байден. Политик решил напомнить своим избирателям о той самой "американской демократии", к которой Штаты проделали столь долгий путь.

Рассуждая на тему выборов и демократии в своём аккаунте Twitter, Байден напомнил: жителей страны никто и никогда не сможет лишить права выбора.

"Никто не сможет отнять у нас нашу демократию. Этого не произойдёт сейчас, этого не случится никогда. Америка слишком долго шла по этому пути, вела слишком много сражений и вынесла слишком большие тяготы для того, чтобы допустить такое", — уверен Байден.

Напомним, что ранее стало известно о возможных махинациях с голосами в пользу Байдена: эксперты штаба Дональда Трампа подтвердили данные о "мёртвых душах" и "волшебных бюллетенях" как минимум в Вашингтоне (округ Колумбия), в Финиксе (Аризона) и в Гаррисберге (Пенсильвания).

По материалам regnum.ru.