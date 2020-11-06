Эксперты: на выборах в США использовали 1,8 млн "мёртвых душ"

Стали известны примерные масштабы махинаций на выборах в США. Дональд Трамп оказался прав: во многих штатах голосования могли быть "подкручены" благодаря так называемым мёртвым душам.

Схема "мёртвых душ" очень популярна: в её рамках по почте рассылаются бюллетени для людей, которые давно умерли. Естественно, заполнять их можно как угодно, чем и пользуются мошенники.

Эксперты-юристы из США провели простой подсчёт и вынесли вердикт: на текущий момент можно говорить о 1,8 млн "голосующих мертвецов".