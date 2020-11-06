Стали известны примерные масштабы махинаций на выборах в США. Дональд Трамп оказался прав: во многих штатах голосования могли быть "подкручены" благодаря так называемым мёртвым душам.
Схема "мёртвых душ" очень популярна: в её рамках по почте рассылаются бюллетени для людей, которые давно умерли. Естественно, заполнять их можно как угодно, чем и пользуются мошенники.
Эксперты-юристы из США провели простой подсчёт и вынесли вердикт: на текущий момент можно говорить о 1,8 млн "голосующих мертвецов".
"В 353 округах 29 американских штатов регистрацию прошли более чем на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, обладающих правом голоса", — отмечают эксперты компании Judicial Watch.
"Проблема возникала из-за "слепой" рассылки бюллетеней и заявок на занесение в список регистрации избирателей по почте.
"Грязные" списки избирателей могут означать "грязные" выборы", — уверен глава объединения наблюдателей Том Фиттон.
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