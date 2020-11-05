Власти Польши могут ввести общенациональный карантин

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за ситуации с COVID-19 в стране могут ввести общенациональный карантин.

"В случае необходимости мы введём национальный карантин через 7-14 дней, но этого можно избежать. Это будет зависеть от того, будем ли мы соблюдать дисциплину, выполнять требования врачей, о которых говорится с начала пандемии", — цитирует его РИА Новости.

За минувшие сутки в Польше было зарегистрировано 27,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее власти страны из-за сложной эпидемиологической ситуации перевели все школы на дистанционное обучение.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что власти Германии вводят очередные меры, направленные на борьбу с COVID-19. Они будут действовать с 2 ноября до конца месяца.