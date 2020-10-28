Ангела Меркель объявила о введении в Германии "ограниченного карантина"

Власти Германии вводят очередные меры, направленные на борьбу с COVID-19. Они будут действовать со 2 ноября до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Так, в общественных местах запрещены встречи с участием более 10 человек. Причём разрешено встречаться только представителям двух семей.

Отели имеют право принимать только туристов, которые прибыли в другой город не с туристическими целями и "по уважительной причине".

Кафе и рестораны закрыты. Им разрешено работать только на вынос.

Также запрещена работа косметических и массажных салонов, театров, кинотеатров, концертных залов, выставок, игровых салонов, казино, парков развлечений и фитнес-клубов.

Спортивные соревнования могут проводиться, но без зрителей.

Разрешены только индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе.

В магазинах ограничили число покупателей из расчёта — один человек на 10 квадратных метров торговой площади.

Школы и детские сады пока работают в обычном режиме.

Напомним, с начала пандемии в Германии было выявлено 464 239 инфицированных. Жертвами коронавируса стали более 10 тысяч человек.