Макрон: мы боремся с сепаратизмом, а не с религией

Французский лидер Эммануэль Макрон представил общественности большое письмо, вышедшее как часть материала для газеты Financial Times. В нём Макрон окончательно расставил точки над i и постарался подробно объяснить, против чего борется Франция.

Президент Франции чётко высказал свою позицию: власти работают над искоренением сепаратизма, а не занимаются "гонением мусульман".

"[Мы боремся] против мракобесия, против фанатизма, против агрессивного экстремизма и никогда против религии", — подчеркнул Макрон.

Также президент Франции уточнил, что именно следует понимать под термином "исламский сепаратизм".