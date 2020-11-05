Французский лидер Эммануэль Макрон представил общественности большое письмо, вышедшее как часть материала для газеты Financial Times. В нём Макрон окончательно расставил точки над i и постарался подробно объяснить, против чего борется Франция.
Президент Франции чётко высказал свою позицию: власти работают над искоренением сепаратизма, а не занимаются "гонением мусульман".
"[Мы боремся] против мракобесия, против фанатизма, против агрессивного экстремизма и никогда против религии", — подчеркнул Макрон.
Также президент Франции уточнил, что именно следует понимать под термином "исламский сепаратизм".
"…некоторые индивиды, которые, как мы опасаемся, могут в любой момент … пойти убивать жителей Франции.
В некоторых кварталах, а также в интернете группы, связанные с радикальным исламизмом, учат детей Франции ненависти в отношении Республики, призывают их не уважать законы…", — рассказал президент.
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