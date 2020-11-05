Макрон считает необходимым разъяснить свои идеи мусульманским странам

Франция рассматривает возможность назначения специального посланника для разъяснения взглядов Эммануэля Макрона на секуляризм и свободу выражения мнений в попытке подавить антифранцузскую реакцию, растущую в некоторых мусульманских странах.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы французского правительства.

Что уже сделано, чтобы "потушить пожар"

Макрон уже провел одно длинное интервью на арабском телеканале "Аль-Джазира", пытаясь оправдать своё видение проблемы, но пока сумел убедить министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвара Гаргаша.

Гаргаш, союзник французов и противник Турции в Ливии, сказал в интервью Die Welt:

"мусульмане должны внимательно слушать то, что сказал Макрон в своей речи. Он не хочет превращать мусульман в гетто на Западе, и он совершенно прав. Как мусульманин, я чувствую себя оскорбленным некоторыми карикатурами. Но как мыслящий человек я вижу политику, которая ведется вокруг этой темы. Своими нападками на Францию Эрдоган манипулирует религиозным вопросом в политических целях. Слова французского президента были намеренно вырваны из контекста."

Ещё французский президент поговорил по телефону с палестинским лидером Махмудом Аббасом, чтобы заверить его в том, что он проводит различие между терроризмом и экстремизмом, с одной стороны, и исламом и исламским мышлением — с другой.

Его правительство также призвало "интеллектуальную и культурную свободу быть маяком уважения, терпимости и мира, который отвергает практику и акты, порождающие ненависть, насилие и экстремизм и противоречащие ценностям сосуществования".

Макрон подчеркнул, что карикатуры не были официальными публикациями. Он сказал: