Михаил Саакашвили заявил, что переболел коронавирусом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что переболел коронавирусом несколько недель назад. По его словам, болезнь протекала легче, чем обычная простуда.

Примечательно, что политик узнал о заболевании после сдачи теста на антитела.