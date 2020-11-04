Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что переболел коронавирусом несколько недель назад. По его словам, болезнь протекала легче, чем обычная простуда.
Примечательно, что политик узнал о заболевании после сдачи теста на антитела.
"Главное — это широкая консолидация общества. Не надо ничего бояться… Я сам переболел этим вирусом несколько недель назад, перенёс легче лёгкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным", — пояснил Саакашвили.
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