Какой фактор решит исход американских выборов? Мнение эксперта

Интересный материал для наблюдающих выборами в США предоставил шведский эксперт и журналист Фуад Юсефи. Работая в Штатах, он готовил материал по выборам и нашёл данные исследования Pew Research Center, в которых говорилось, какой же фактор станет решающим для победы.

"Вы подумали, что пандемия коронавируса стала самой важной темой президентских выборов в Соединённых Штатах? Тогда вы действительно ошибаетесь", — говорит Юсефи.

Основной проблемой, которая волнует американских избирателей и, основываясь на которой они будут голосовать, стала экономика. Несмотря на ажиотаж вокруг карантина и протестов, экономика уверенно лидирует в повестке дня рядового американского избирателя: