Американский политолог Джордж Эдвардс: Трамп проиграет выборы

Несмотря на все попытки Дональда Трампа "добрать" аудиторию за счёт громких обещаний, компромата на Байдена и критики всех вокруг, ему не удастся выиграть выборы. Почему — рассказал в своём материале профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс.

Эдвардс приводит простой факт: осталось очень мало людей, которые все ещё не определились, за кого голосуют. Поэтому текущий разрыв, который оценивается примерно в 10 млн голосов, не даст Трампу догнать Байдена.

"Осталось очень мало избирателей, которые ещё не определились, за кого им отдать свой голос. Трамп может победить только благодаря коллегии выборщиков, путём непредсказуемого распределения голосов, как у него это получилось в 2016 году", — уверен эксперт.

Эдвард также выделяет новый козырь Трампа: Эми Кони, нового верховного судью США. В случае подведения итогов через Верховный суд Кони сильно поможет Трампу, поскольку придерживается "линии" Республиканской партии.