Европу "косит" коронавирус: в Германии и Франции готовы к карантину

Вслед за Испанией о карантине и самоизоляции задумались власти Франции и Германии. Крупнейшие экономики ЕС, по данным журналистов BFM TV, уже готовят как минимум двухнедельный карантин.

По данным BFM TV, президент Франции Эммануэль Макрон должен рассказать о введении самоизоляции в течение 28 октября. Для этого будет подготовлено специальное обращение к нации.

В Германии также в среду, 28 октября, пройдёт большое собрание с участием Ангелы Меркель, по итогам которого могут ввести так называемый лайт-карантин: сроком на две недели и без ряда ограничений, привычных по "первой волне". Об этом сообщают источники немецкого издания Bild.

Помимо Испании, которая уходит на карантин с опцией "продления" до мая 2021 года, за дело взялись власти Италии. В стране закрываются фитнес-центры, бассейны, кинозалы, театры и прочие места, в которых возможно большое скопление людей. Такие меры вызвали протесты жителей в столице страны, Риме: полиции пришлось применять слезоточивый газ.