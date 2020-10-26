Испания объявила режим ЧС до мая 2021 года

Несмотря на все усилия властей Испании, переломить ситуацию по заболеваемости не удалось. Поэтому чиновники пошли на крайние меры: на две недели вводится комендантский час и объявляется режим ЧС.

По предварительным данным, режим ЧС могут продлить до мая 2021 года.

"Реальность такова, что Европа и Испания погружены во вторую волну пандемии. Ситуация, в которой мы живем, экстремальная. Это самый серьёзный кризис в области здравоохранения за последние сто лет", — высказался премьер-министр Испании Педро Санчес.

Причины для паники есть: Испания первой из стран Европы преодолела планку в один миллион заражённых. В ходе экстренного заседания кабинета министров были приняты жёсткие меры: ограничить передвижение жителей до минимума (ходить можно только на работу, к врачу или к пожилым членам семьи, которым нужен уход).