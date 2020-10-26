Несмотря на все усилия властей Испании, переломить ситуацию по заболеваемости не удалось. Поэтому чиновники пошли на крайние меры: на две недели вводится комендантский час и объявляется режим ЧС.
По предварительным данным, режим ЧС могут продлить до мая 2021 года.
"Реальность такова, что Европа и Испания погружены во вторую волну пандемии.
Ситуация, в которой мы живем, экстремальная. Это самый серьёзный кризис в области здравоохранения за последние сто лет", — высказался премьер-министр Испании Педро Санчес.
Причины для паники есть: Испания первой из стран Европы преодолела планку в один миллион заражённых. В ходе экстренного заседания кабинета министров были приняты жёсткие меры: ограничить передвижение жителей до минимума (ходить можно только на работу, к врачу или к пожилым членам семьи, которым нужен уход).
"Цель ясна: держать кривую заражения под контролем, потому что это единственный способ справиться с пандемией, не будучи подавленными ею.
Мы не можем ожидать, что все будут обниматься друг с другом и устраивать вечеринки на Рождество", — рассказали чиновники.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.