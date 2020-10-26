Песков рассказал, куда ушла "волна коронавируса"

Несмотря на предпринимаемые меры, в России ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Основной "удар", по последним данным, приняли на себя регионы восточнее Москвы — именно туда "ушла волна".

Президент РФ получает все нужные данные по коронавирусу, так что ситуация под контролем. В частности, работает правительственный штаб, который помогает регионам координировать действия, а также активно помогают сотрудники специального информационного центра.

"Основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы — волна ушла на восток от Москвы. Ситуация достаточно тяжелая, это требует очень сильных усилий от федерального центра и правительств регионов", — прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним: 26 октября в России зафиксирован новый рекорд по заболеваемости: 17 347 случаев. Суммарное число заболевших перевалило за полтора миллиона — диагноз "коронавирус" поставлен 1 531 224 россиянам.