Диабетики в 10 раз чаще заражаются коронавирусом

Диабетики более чем в 10 раз чаще заражаются Covid-19, а их симптомы более тяжелы и опасны для жизни.

Такие данные озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова:

"У больных сахарным диабетом заболевание протекает тяжелее, и чаще развивается острый респираторный дистресс-синдром, а также дыхательная недостаточность, требующая искусственной вентиляции легких и, к сожалению, среди таких больных почти самая высокая смертность. Выше только у пациентов с высоким кровяным давлением".

По словам Голиковой, 27% всех инфицированных пациентов имеют сахарный диабет среди сопутствующих заболеваний, и это часто осложняется повышенной гликемией.

ДЛЯ СПРАВКИ

По состоянию на начало 2020 года диагноз "сахарный диабет" имели 5,1 млн россиян.

К слову, на минувшей неделе президент Американской диабетической ассоциации по медицине и науке заявил, что диабет может стать осложнением коронавируса, то есть впервые развиться после перенесённого инфицирования.