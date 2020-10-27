Политолог: цельной Украины больше нет

Прошедшие на Украине местные выборы показали: страна фактически разделена на 25 частей. Каждая из которых мнит себя удельным княжеством.

Так считает политолог Кость Бондаренко.

По его словам, абсолютно ничего неожиданного на этих выборах не произошло:

и низкая явка, и провал президентской партии — были ожидаемы. "Единственный сюрприз — стала очевидна "фрагментированность" Украины. И теперь абсолютно ясно, что единой страны нет. Есть 25 удельных княжеств, которые будут диктовать Киеву свои условия и с которыми надо будет искать общий язык", — говорит Бондаренко (цитата "Политнавигатор").

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