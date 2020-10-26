Украина возвращается к противостоянию двух полярных сил

Крупным успехом для ОПЗЖ на местных выборах 25 октября стал выход во второй тур их кандидатов на пост мэра в Одессе, Николаеве, Киеве.

Украина: России пора бить "донбасским козырем"

"Слуга народа" умерла, несите следующего

На Украине в воскресенье прошли выборы в местные органы власти. ЦИК сообщает, что явка на местных выборах составила примерно 37%. Лидер по явке — Тернопольская область (46,87%). В Донецкой — было наименьшее количество проголосовавших (31,67%).

Партия "Слуга народа", которая год с небольшим назад убедительно победила на внеочередных парламентских выборах, 25 октября, согласно экзитполам, не смогла провести своего выдвиженца в мэры ни в одном областном центре.

А по партийным спискам в местные законодательные органы власти "слуги" идут на 3 месте и ниже. Интересен успех партии Анатолия Шария, которая в Николаеве и Одессе прошла в горсоветы.

По данным экзит-поллов, типичная картина для горсовета вырисовывается такая: на первом месте партия мэра, на втором — партия "Оппозиционная платформа "За Жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука — на юго-востоке, или "Европейская солидарность" (Евросолидарность) Петра Порошенко — на западе.

Однако результат партий мэров хуже, чем на прошлых местных выборах. Практически нигде они не получили более 50% ( кроме Харькова, Винницы). То есть, горсоветы они самостоятельно контролировать не смогут. А ОПЗЖ имеет достаточный процент поддержки на юго-востоке, как и Евросолидарность — на западе, чтобы претендовать на большинство.

Как сказал "Правде.Ру" депутат Верховной Рады 2-3 созывов, одессит Андрей Звонардж, абсолютный провал правящей партии "Слуга народа" выглядит неожиданным

"С учетом тех показателей, которые были в прошлом году, это, конечно, абсолютный провал, абсолютное недоверие, и это неожиданно. Пять вопросов президента не были восприняты ни на западе, ни на востоке, ни в центре, ни на севере Украины, что сильно ударило по его имиджу", — отметил экс-депутат.

Протестные настроения, на фоне которых победил ранее Владимир Зеленский и его партия, по словам Андрея Звонарджа, распределились между партиями местных элит, партией Шария и ОПЗЖ.

ОПЗЖ — крупный успех в Николаеве, Одессе, Киеве

Крупным успехом для ОПЗЖ стал выход во второй тур их кандидатов на пост мэра в Одессе, Николаеве, особенно, в Киеве.

Так в Николаеве во второй тур, согласно экзитполам, выходят Александр Сенкевич (40,78%) от своей партии "Пропозиція" и Владислав Чайка (26,77%) — от ОПЗЖ, при этом в горсовете соотношение партий будет 24 % на 27%. В Одессе мэр Геннадий Труханов лидирует с 34% голосов, Николай Скорик от ОПЗЖ набрал 18%. При этом партия мэра "Доверяй делам" на выборах в горсовет набрала 23, 7 %, а ОПЗЖ — 22, 4%.

В Киеве кандидат от ОПЗЖ Александр Попов, возглавлявший город во время президентства Виктора Януковича, по опросам, набрал в воскресенье около 9% голосов. Действующий мэр Виталий Кличко — 46%.

Андрей Звонардж считает, что второй тур в Киеве, где разрыв между кандидатами составляет почти 40 %, может скорректировать эти позиции, "потому что Кличко выбрал все, что он имел, а у Попова шансы есть".

Что касается Одессы, то экс-депутат уверен, что в Одессе Труханова переизберут, но "больших различий между Трухановым и Скориком нет, потому что они выходцы из Партии регионов". Так же он полагает, что в горсовете идеологическая разница между партиями, которые они представляют — минимальная, но, формально, действующий состав городского совета будет, безусловно, оппозиционным.

Большинство в горсоветах, по словам Андрея Звонарджа, будет формироваться стихийно, но оно будет конструктивное, "все друг друга знают и решения будет приниматься практически консолидировано". К конструктивной силе экс-депутат относит и партию Шария.

"Сшитая" Зеленским Украина, опять разорвана

С политической точки зрения, по словам Андрея Звонаржа, "опять виден разлом Украины". Условно пророссийские силы прошли к власти на востоке и юго-востоке (кроме Днепропетровска, где велико влияние Игоря Коломойского), а антироссийские — на западе.

Заметим, что на национальном уровне партии мэров не имеют шансов на успех, так как следующую Раду будут избирать по пропорциональной системе и местные элиты не смогут как раньше двигать своих людей по мажоритарной системе. Им нужно будет вливаться в общенациональные партии, если они хотят что-то решать в Верховной Раде.

Читайте по теме: Зеленский — официальный агент МИ-6

Как Зеленский проиграл выборы, но выиграл страну

Народ Украины прокачают на отказ от Минских соглашений