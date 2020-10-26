Президент Армении Армен Саркисян уволил Вагинака Саркисяна с должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности республики.
Соответствующий приказ появился на официальном сайте главы республики.
"Освободить Вагинака Саркисяна от должности командующего пограничными войсками СНБ Республики Армения", — сказано в документе.
Причина увольнения Саркисяна не указывается, однако предложение о смещении его с должности поступило от премьер-министра.
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