Алиев - о вводе наблюдателей в Карабах: мы выдвинем условия. Но позже

В Баку допускают различные варианты работы по завершению конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе — ввод миротворческих сил или наблюдателей орт международных организаций. Однако если такие меры будут необходимы, в Азербайджане выставят ряд условий.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев, давая интервью японскому изданию "Nikkei", сообщил: возможности такого рода правительством страны не отвергаются, всё будет в рамках международной дипломатии.

"В принципе, мы [миротворцев и наблюдателей] не отвергаем. Однако, безусловно, выдвинем свои условия, когда придет время", — уточнил Алиев.

Напомним, что ранее при поддержке дипломатов из России удалось договориться о временном перемирии, которое, впрочем, оказалось нарушено уже несколько раз. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и в Азербайджане, и в Армении не выполняют условия договора.