Александр Закатов: всё, что гасит конфликт, идёт на пользу государству

Об отношении императорской фамилии к вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе, а также о визитах Романовых в Приднестровскую Молдавскую Республику рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой кандидат исторических наук, доцент, директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Николаевич Закатов.

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Остановите кровопролитие

— У императорского дома позиция миротворческая, взвешенная по всем вопросам. У вас на сайте Мария Владимировна, глава императорского дома, выступает по поводу событий в Нагорном Карабахе: "Мы за мир, мы сочувствуем, сердце болит". Примерно то, что сказал президент, но другими словами, поскольку она женщина. Но наш президент сказал: "Это территория Азербайджана. Он решает свои вопросы, и мы не можем участвовать". Хотя Армения ждала от нас помощи в Нагорном Карабахе. Получается, что великая княгиня немножко вразрез с выступлением нашего президента высказалась?

— Что значит вразрез? Да, во-первых, великая княгиня высказывала свою позицию до того, как прозвучало выступление президента Российской Федерации. Но никакого противоречия я не вижу, потому что великая княгиня не высказывалась никоим образом по поводу территориальной принадлежности или кто прав, кто не прав. Она в современном мире не обладает политической властью, а только историческим авторитетом и общественными возможностями.

Она высказалась, исходя из материнской сути своего служения. Для нее и те, и другие — погибающие люди.

Мы часто видим президентов, агрессивно комментирующих, военных, которые отдают приказы и стреляют, а она видит прежде всего трупы молодых людей и боль матерей:

азербайджанских,

армянских.

В данном случае начал, по всей видимости, Азербайджан, но у него есть аргументы, что его спровоцировали на это агрессивные действия Армении. Показывают интервью с Алиевым и с Пашиняном, и у каждого по отдельности своя правда. Так же как у нас во время Гражданской войны.

Теперь есть два независимых государства, но для императорского дома это продолжение Гражданской войны. Армяне — это родной народ с древней культурой. Многие деятели его были на службе у государей еще в период империи.

Николай II спас от массового уничтожения армян, открыв им границу, когда в Турции творилась невероятная жестокость.

Но для императорского дома дороги и мусульманские соотечественники:

на территории современного Азербайджана,

в диаспоре.

Сказать, что это война мусульман с христианами — значит подлить масла в огонь. Поэтому государыня высказалась как мать: независимо от того, кто и в какой степени прав, она призывает остановить кровопролитие.

А президент исходит из международных соглашений, резолюций ООН. Их тоже можно, как делают разные политики, трактовать и в одну, и в другую сторону, но такова позиция современного руководства. Императорский дом в политику не вмешивается. Он за то, чтобы прекратилось кровопролитие.

Путем диалога

— Великая княгиня поздравляет с 30-летием провозглашения независимости Приднестровской Молдавской Республики. Это непризнанная республика, там стоят российские миротворцы, и только поэтому там более-менее мирно. И я не помню с нашей стороны подобных заявлений. То есть мы помогать помогаем, но молчим.

— Да. Но она поздравляет с 30-летием провозглашения. Каждое слово в обращении государыни выверяется, и она очень внимательно относится к языку, потому что язык выражает суть явлений. Наше мышление неотделимо от языка, и мы должны всё, что нас окружает, правильно выразить. Она прекрасно понимает, что президент Российской Федерации отвечает за судьбу России, именно той России, которая сейчас называется Российской Федерацией. Потому что цивилизационно Россия — это нечто большее:

всё цивилизационное пространство, которое когда-то было Российской Империей, СССР;

все русские,

люди русской культуры, не по национальности, а именно принадлежащие к России по всему миру.

Но Российская Федерация — это то, что велено современной власти. Поэтому бывает, так же как и во времена Российской империи бывали случаи, когда те или иные народы ожидали помощи от Российской империи, а когда получили, были недовольны. И некоторые совершенно неблагодарно себя повели. Я имею в виду освобожденные Россией страны.

С точки зрения императорского дома, люди в Приднестровской Республике имеют право определять своё бытие и идти по пути достижения независимости.

Но мы не вмешиваемся в международные взаимоотношения. Например, когда состоялся первый визит государыни в Приднестровскую Молдавскую Республику, то лично я, по поручению великой княгини, направил письмо президенту Молдавии Воронину, в котором информировал его, что мы получили приглашение от руководства Приднестровской Молдавской Республики и хотели бы знать, имеет ли он что-то против. Это не значит, что мы бы точно сделали, как он говорит, но мы спросили его мнение. Мы написали, чтобы он нас проинформировал, если он против. А если не против, то может не информировать. И мы не получили никакого ответа, нам никто не препятствовал, никаких протестов не было со стороны власти. В это время приехал митрополит всея Молдавии Владимир в Приднестровье и состоялась встреча с государыней.

Это был элемент не политической, а миротворческой, общественной миссии Российского императорского дома.

Потом Приднестровскую Республику посетил великий князь Георгий Михайлович.

Мы туда приезжали и через Молдавию, и через Украину. В последнее время из-за ситуации, которая сложилась после государственного переворота на Украине, мы ездили через Кишинев. Там нас первый раз пропустили, а на обратном пути подвергли серьёзному досмотру и мы опоздали на рейс. А второй раз нас выслали из Кишинёва незаконным образом. Я имею в виду не государыню и великого князя, а чинов канцелярии, которые по их поручению прибыли тогда, и еще несколько наших сограждан. Насчёт делегации, которую я возглавлял, могу сказать, что никаких оснований нас не допустить на территорию Приднестровья, которую Молдавия считает своей, не было, потому что мы:

законным образом прибыли,

не являемся персонами нон грата,

сразу сообщили о цели приезда,

мы не первый раз приезжаем с этой же целью.

Но это уже политика: мы не занимаемся политикой, но она всё равно занимается нами. Это показывает недальновидность некоторых политических деятелей, потому что всё, что способствует погашению конфликта, идёт на пользу государству. Конечно, есть политические силы, которые живут за счет разжигания смуты.

Если люди считают, что спорная территория принадлежит им, то надо помочь тем людям, которые стараются не допустить кровопролития и наладить диалог. Потому что такие вопросы решаются только путем диалога.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова