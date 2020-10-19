Закатов: ответственность за революцию лежит и на императорском доме

Как императорская фамилия воспринимает революцию и ее символ — крейсер "Аврору", и каким на самом деле был царь Николай II, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой кандидат исторических наук, доцент, директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов.

Символ революции

— Александр Николаевич, сколько лет вы директор канцелярии?

— С 1997 года я руковожу. Утвержден в должности был в 2002 году.

— Марина Владимировна и ее сын регулярно посещают Россию. Великая княгиня выразила соболезнования в связи с кончиной заведующего филиалом Центрального военно-морского музея на крейсере "Аврора". Как вы относитесь к крейсеру и событиям 1917 года?

— Скажу, как императорский дом относится. Мы единомышленники, но все-таки важнее мнение государыни и ее сына, наследника.

Крейсер "Аврора" — это не только символ революции, но и боевой корабль Российского императорского флота. Он отличился задолго до революции, в годы Русско-японской войны. На спуске его на воду присутствовала императорская фамилия во главе с Николаем II.

В общественном сознании крейсер "Аврора" ассоциируется с Октябрьской революцией. Но императорский дом одной из главных задач видит служение делу национального примирения. Не в том, чтобы оправдать зло или признать что-то из компромиссных политических соображений, что неприемлемо. Для императорского дома неприемлемо:

богоборчество,

террор и массовые репрессии,

полное отрицание частной собственности, потому что частная собственность — это продолжение личности человека, возможности ее самореализации.

То есть то, что было при тоталитарном коммунистическом режиме. Но государыня и великий князь понимают, что революция — это не чье-то преступление, а общая болезнь, и ответственность за нее несут не только профессиональные революционеры, но и:

императорский дом,

церковь,

дворянство,

все остальные.

Нужно проанализировать то, что было, и не оправдывать плохое, не преуменьшать хорошее, но найти в себе силы и простить, и попросить прощения. В связи с этим государыня посетила крейсер "Аврора", когда отмечалось 100-летие революции 8 ноября 2017 года. Там есть экспозиция, посвященная всем периодам его истории, а не только революции. Возрожден корабельный храм.

В этом храме по ее просьбе была отслужена панихида по всем жертвам революции, без разделения их на красных и белых. Потому что грехи были у всех, и свое понимание правды было у всех. Это действительно трагедия нашего народа.

Покойный директор музея был очень сведущий, мыслящий, верующий человек. Государыня наградила его за то, что он старался объяснить и сохранить все аспекты истории крейсера. Сейчас "Аврора" является для императорского дома символом национального примирения, а не противостояния.

Духовный кризис

— Вы сказали, что революция — это вина и всех, в том числе и императорского дома. В советское время было мнение (хотя не все историки его поддерживают), что Николай II был самый слабый император: хороший семьянин, но плохой руководитель страны, поэтому случилась революция. Как императорский дом оценивает это?

— Императорский дом не согласен с этой точкой зрения. Это либеральная оценка личности императора Николая II.

Большевики пытались представить его кровавым палачом. Вообще царям старались придумать обидное прозвище. Александра II называла историография Александр Освободитель, а товарищ Ленин называл его Александр Вешатель. Это был, как сейчас говорят, черный PR.

У либеральной историографии сильна тенденция представлять Николая II человеком в сущности неплохим, но слабым, который довел страну до катастрофы. Это встречается и у некоторых правых историков.

Если мы проанализируем источники во всей совокупности, то увидим, что Николай II был цельной личностью, с твердыми убеждениями, он не был подвержен ничьему влиянию, даже своей супруги Александры Федоровны. Иногда ее оценка какой-то личности совпадала с его, и кто-то мог быть уволен или, наоборот, возвышен. Но было множество случаев, когда она говорит "убери такого-то", а этот человек остается.

— А Григорий Распутин?

— И Распутин — то же самое. Говорят, что Распутин влиял, но не напрямую, а через императрицу. Она почитала Распутина, потому что он реально помогал сыну, а сын был для нее ангел во плоти, и она готова была все сделать, как, наверное, любая мать. Может быть, она, испытывая психологическую зависимость, передавала то, что высказывал при ней Распутин. А Распутина, в свою очередь, могли использовать еще какие-то силы. Но император принимал решения сам, исходя из информации, поступавшей из разных источников.

Революция, конечно, очень сильный аргумент. Я часто это обсуждаю со студентами. Они говорят: "Хорошо. Каков результат?" Результат его царствования был катастрофический.

Некоторые историки говорят: это сорванный триумф, у нас были такие-то достижения, мощный рывок в одной области, в другой, в экономике, в дипломатии. Резонный вопрос: почему же это закончилось катастрофой, если все было так хорошо?

В истории есть закономерность. Революция явилась результатом многоплановой деградации общественного сознания. Это был кризис не политический, не экономический, не социальный, а духовный. Потому что все проблемы того времени могли быть решены эволюционным путем:

политические,

экономические,

социальные.

Необязательно было все разрушать до основания. Но духовный кризис, разочарование в традиционных ценностях накапливался постепенно. С какого момента это началось, трудно сказать. Кто-то говорит, что с раскола церкви в XVII веке, кто-то говорит, что с реформ Петра I, когда ушла Россия со своего традиционного пути, позаимствовала то, что ей чуждо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова