Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка

Министерство юстиции США подало иск против корпорации Google. Компанию обвиняют в том, что она монополизировала весь рынок, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что Google злоупотребляет своим положением на рынке онлайн-поиска, уничтожает конкурентов. Такая ситуация вредит пользователям.

Кроме того, корпорацию обвиняют в том, что она платит деньги с рекламы производителям телефонов, чтобы они сделали поисковую систему Google используемой по умолчанию.

Рыночная стоимость материнской компании Alphabet Inc. оценивается в $1 трлн.

Дело рассмотрит федеральный суд в Вашингтоне.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Google могут оштрафовать на $5 млрд за незаконный сбор данных.