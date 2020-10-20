Министерство юстиции США подало иск против корпорации Google. Компанию обвиняют в том, что она монополизировала весь рынок, сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что Google злоупотребляет своим положением на рынке онлайн-поиска, уничтожает конкурентов. Такая ситуация вредит пользователям.
Кроме того, корпорацию обвиняют в том, что она платит деньги с рекламы производителям телефонов, чтобы они сделали поисковую систему Google используемой по умолчанию.
Рыночная стоимость материнской компании Alphabet Inc. оценивается в $1 трлн.
Дело рассмотрит федеральный суд в Вашингтоне.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Google могут оштрафовать на $5 млрд за незаконный сбор данных.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.