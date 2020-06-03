Google могут оштрафовать на $5 млрд за незаконный сбор данных

Компанию Google обвиняют с незаконном вторжении в частную жизнь пользователей.

Коллективная жалоба на корпорацию будет рассмотрена федеральным судом Сан-Хосе в Калифорнии. Истцы утверждают, что Google собирает данные о пользователях с помощью своих приложений, таких как Google Analytics, Ad Manager и др.

Причем Google следит за пользователем даже если в его браузере включен режим инкогнито.

Истцы утверждают, что от действий корпорации уже пострадало огромное количество человек, которые с 1 июля 2016 года заходили на сайты в режиме инкогнито. Истцы настаивают на том, что за каждого пользователя, чьи права были нарушены, компания должна заплатить штраф в размере не менее $5 тыс., то есть общая сумма штрафа может составить до $5 млрд.

Google намерена отстаивать свои интересы суде.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Аризоны подали иск против Google за незаконный сбор данных.