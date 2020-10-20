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Греция удлинит стену на турецкой границе, чтобы блокировать мигрантов

Греция завершила разработку планов строительства стены вдоль границы Греции с Турцией, чтобы предотвратить незаконный въезд в страну большого числа мигрантов.

Греция удлинит стену на турецкой границе, чтобы блокировать мигрантов

Об этом заявили официальные Афины.

"Около 26 км стены будут добавлены к существующему 10-километровому участку забора, — сказал представитель правительства Стелиос Петсас. — Проект должен быть завершен к концу апреля. Пятиметровый барьер обойдется в €63 млн ($74 млн)".

Как рассказали в министерстве общественного порядка Греции, стена будет сделана из оцинкованных квадратных стальных труб и бетонных фундаментов. Кроме того, сетью камер видеонаблюдения планируется охватить всю 192-километровую греко-турецкую границу.

"Строительство стены было наименьшим, что правительство могло сделать, чтобы обеспечить чувство безопасности греческим гражданам", — заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Напомним, в феврале и марте греческие власти обвинили Анкару в том, что она отправила около 10 тысяч беженцев и мигрантов на автобусе к границе и настоятельно призвала их пересечь ее. Мигранты были оттеснены греческим спецназом и армейскими подразделениями.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Турция принимает почти 4 млн беженцев, в основном из Сирии.
  • ЕС и Анкара договорились о сделке в марте 2016 года, чтобы помочь Турции финансировать жилье и медицинские центры для беженцев. С тех пор Анкара обвинила блок в невыполнении своих обязательств по сделке, включая безвизовый режим для турецких граждан и расширение Таможенного союза.
  • В рамках этой сделки ЕС обязался выделить €6 млрд ($6,5 млрд) на помощь беженцам, и ожидается, что полная сумма будет выплачена к 2025 году.
  • По данным ЕС, около €3,4 млрд ($3,8 млрд) из всех операционных фондов уже были направлены организациям, заключившим контракты на проекты в рамках этой сделки.
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