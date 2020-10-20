Греция завершила разработку планов строительства стены вдоль границы Греции с Турцией, чтобы предотвратить незаконный въезд в страну большого числа мигрантов.
Об этом заявили официальные Афины.
"Около 26 км стены будут добавлены к существующему 10-километровому участку забора, — сказал представитель правительства Стелиос Петсас. — Проект должен быть завершен к концу апреля. Пятиметровый барьер обойдется в €63 млн ($74 млн)".
Как рассказали в министерстве общественного порядка Греции, стена будет сделана из оцинкованных квадратных стальных труб и бетонных фундаментов. Кроме того, сетью камер видеонаблюдения планируется охватить всю 192-километровую греко-турецкую границу.
"Строительство стены было наименьшим, что правительство могло сделать, чтобы обеспечить чувство безопасности греческим гражданам", — заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Напомним, в феврале и марте греческие власти обвинили Анкару в том, что она отправила около 10 тысяч беженцев и мигрантов на автобусе к границе и настоятельно призвала их пересечь ее. Мигранты были оттеснены греческим спецназом и армейскими подразделениями.
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Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.