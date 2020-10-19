Кристин Лагард напомнила ЕС о необходимости поддержки населения

Для глав стран ЕС крайне важно вовремя использовать финансовые возможности блока, чтобы помочь своим гражданам. В текущих условиях на первый план выходит поддержка населения: пособия не стоит отменять, потому что не за горами ещё более жёсткие варианты карантина.

"Важно, чтобы системы бюджетной защиты, созданные правительствами во время этого кризиса, не отменялись преждевременно. Самым серьезным последствием является потеря работы [гражданами]. Правительства еврозоны должны обратить на это пристальное внимание", — выступила с обращением Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Лагард уточнила сумму, которая пойдёт на "восстановительные" цели: 750 млрд евро в 2021 году. Программа помощи, одобренная в ЕЦБ, называется Next Generation EU и предполагает подачу правительствами блока собственных планов, которые и будут профинансированы.