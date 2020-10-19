От COVID умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса

Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID во время поездки в Турцию со своей семьей и скончался от осложнений болезни.

Об этом сообщила его жена Софья Стужук.

В своем последнем посте в Instagram под названием "Ковид, день 8", который он написал за несколько дней до своей смерти, Дмитрий поделился историей своей болезни с целью предупредить своих 1,1 миллиона последователей о реальной угрозе этого вируса.

"Я хочу поделиться тем, как я заболел, и бросить энергичное предупреждение всем: я также думал, что нет ковида, и все это относительно. Пока я не заболел. Болезнь не эфемерна! Это серьезно", — признался Стужук.

Он рассказал, что он почувствовал себя плохо на второй день поездки в Турцию.

"Я проснулся посреди ночи, потому что моя шея опухла, и мне было трудно дышать. Кроме того, у меня немного болел живот. На следующий день начался кашель, но температуры не было. Особых симптомов заболевания также не было", — написал он.

Стужук предположил, что его плохое состояние здоровья может быть результатом изменения погоды и диеты или, например, сильного кондиционера в его гостиничном номере. Вернувшись на Украину, мужчина решил пройти медицинское обследование и "на всякий случай" также сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Блогер провел некоторое время в больнице, но из-за плохих условий: переполненные палаты, больные, лежащие в коридоре, отсутствие еды и туалетной бумаги — решил продолжить лечение дома. Его уровень кислорода тогда составлял 94-96, поэтому врачи разрешили ему это. Однако дома состояние Стужука быстро ухудшилось, и мужчина скончался.

В пятницу его жена София объявила, что сердце Дмитрия "сдалось".